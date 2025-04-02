Пятая женщина-миллиардер из России вошла в список Forbes

Пятая женщина-миллиардер из России дополнила список Forbes. Это место досталось контролирующему владельцу группы «Алькор и Ко» и управляющей сетями парфюмерных магазинов «Л’Этуаль» и «Подружка» Татьяне Володиной.

Фото: Владимир Гердо/ТАСС

По оценке журнала, состояние предпринимательницы достигло 1,1 миллиарда долларов.

При этом в настоящее время самой богатой россиянкой, по мнению Forbes, остается глава объединенной компании Wildberries и Russ Татьяна Ким. Ее состояние насчитывает 4,6 миллиарда долларов.

В числе попавших в список бизнес-леди также оказались основной акционер банка «Уралсиб» Людмила Коган с активами в 1,3 миллиарда долларов, президент компании Inteco Management Елена Батурина с 1,3 миллиарда долларов и акционер нефтяной компании «Лукойл» Екатерина Федун, чье состояние оценивается в 1,1 миллиарда долларов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему не получается зарабатывать больше. Оказалось, что есть пять причин, которые мешают увеличивать доход. Контроль бюджета является одной из основных схем того, как накопить денежные средства.