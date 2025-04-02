Шайба № 891: Овечкин забил «Бостону» и сократил отставание от Гретцки до трех голов

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил шайбу в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), играя против «Бостон Брюинз». Форвард клуба приблизился к рекорду канадского спортсмена Уэйна Гретцки — до него осталось три гола.

Игра проходит в Бостоне, штат Массачусетс в ночь на среду. «Вашингтон» на данный момент лидирует над командой соперников со счетом 2:0.

Россиянину удалось увеличил количество забитых голов в чемпионатах в общей сумме до 891. Для того, чтобы обойти рекорд Гретцки, забившего 894 шайбы, Овечкину осталось поразить ворота соперников всего три раза.

До этого эксперты НХЛ предположили, что Овечкин уже в апреле превзойдет заслуги канадца, которые продолжительный период считались вечным рекордом. Исторический момент, по мнению экспертом, может произойти 14 апреля во время домашней игры с «Коламбус Блю Джекетс».

Сейчас российский хоккеист достиг 27-го места в рейтинге лучших игроков в истории, исходя из числа сыгранных матчей в НХЛ.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Овечкин забил «Баффало», и до рекорда Гретцки четыре шайбы.