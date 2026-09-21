Александр Овечкин получил травму перед стартом сезона НХЛ

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Василиса Власова
Василиса Власова 38 0

Российский нападающий пропустил первый предсезонный матч команды.

Александр Овечкин получил травму перед стартом сезона НХЛ

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

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Капитан клуба Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин получил травму нижней части тела во время тренировочного лагеря, сообщило 21 сентября издание The Hockey News.

Из-за повреждения 41-летний российский нападающий не выходил на лед в течение последних двух дней. Он также пропустил первый предсезонный матч команды и не примет участия в ближайшей встрече с «Филадельфия Флайерз».

Главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери сообщил, что более точная информация о состоянии хоккеиста появится после двух тренировочных дней.

«После этого я смогу дать более точную информацию о его состоянии и о том, сколько матчей он сможет сыграть», — заявил специалист.

После тренировок клуб решит, сможет ли Овечкин выйти на лед в субботнем матче против «Бостон Брюинз» или воскресной встрече с «Филадельфия Флайерз».

Предстоящий сезон станет для российского форварда 22-м в НХЛ. В прошлом сезоне Овечкин оказался лучшим снайпером «Вашингтон Кэпиталз»: он забросил 32 шайбы и набрал 64 очка.

Ранее 5-tv.ru писал о том, почему Латвия запретила Александру Овечкину и Умару Кремлеву въезд в страну. Спортсменов внесли в список нежелательных лиц на неопределенный срок.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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