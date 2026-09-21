Александр Овечкин получил травму перед стартом сезона НХЛ

Капитан клуба Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин получил травму нижней части тела во время тренировочного лагеря, сообщило 21 сентября издание The Hockey News.

Из-за повреждения 41-летний российский нападающий не выходил на лед в течение последних двух дней. Он также пропустил первый предсезонный матч команды и не примет участия в ближайшей встрече с «Филадельфия Флайерз».

Главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери сообщил, что более точная информация о состоянии хоккеиста появится после двух тренировочных дней.

«После этого я смогу дать более точную информацию о его состоянии и о том, сколько матчей он сможет сыграть», — заявил специалист.

После тренировок клуб решит, сможет ли Овечкин выйти на лед в субботнем матче против «Бостон Брюинз» или воскресной встрече с «Филадельфия Флайерз».

Предстоящий сезон станет для российского форварда 22-м в НХЛ. В прошлом сезоне Овечкин оказался лучшим снайпером «Вашингтон Кэпиталз»: он забросил 32 шайбы и набрал 64 очка.

Ранее 5-tv.ru писал о том, почему Латвия запретила Александру Овечкину и Умару Кремлеву въезд в страну. Спортсменов внесли в список нежелательных лиц на неопределенный срок.

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