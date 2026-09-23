Овечкин впервые вышел на лед после повреждения

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Виктория Федорова
Виктория Федорова Журналист 24 0

Хоккеист провел около 15 минут на тренировке.

Овечкин вышел на лед после полученной травмы

Фото: www.globallookpress.com/Danny Murphy/Icon Sportswire via

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Российский форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин впервые принял участие в тренировке после сообщения о повреждении. О состоянии хоккеиста 23 сентября рассказал главный тренер клуба Спенсер Карбери в беседе с RMNB.

«Сегодня он не совсем чувствовал себя готовым к тренировке. Вышел, попробовал, но на данном этапе мы просто хотим быть осторожными и не форсировать. То, что он вообще вышел на лед и потренировался, — довольно хороший показатель, что ничего серьезного», — сказал Карбери.

Наставник «Вашингтона» уточнил, что Овечкин досрочно завершил занятие в качестве меры предосторожности. Появление форварда на площадке он назвал положительным сигналом, подчеркнув, что перед началом сезона игрока не хотят перегружать.

Ранее The Hockey News сообщило, что 21 сентября Овечкин получил травму. Однако агент спортсмена Глеб Чистяков опроверг эту информацию, заявив, что хоккеист не принимает участия в матчах из-за их предсезонного статуса.

Предстоящий сезон станет для Овечкина 22-м в Национальной хоккейной лиге. В прошлом чемпионате он забросил 32 шайбы, набрал 64 очка и стал лучшим снайпером «Вашингтон Кэпиталз».

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