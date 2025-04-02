ФСБ задержала начальника колонии, вымогавшего деньги у заключенных

Начальника одной из исправительных колоний в Забайкалье задержали за превышение должностных полномочий и вымогательство. Возбуждено уголовное дело. Как сообщили в пресс-службе управления Федеральной службы безопасности (ФСБ) России по Забайкалью, фигурант организовал схему, по которой осужденным смягчали режим отбывания наказания. Некоторые заключенные платили за условно-досрочное освобождение (УДО).

Неназванного сотрудника Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) РФ не останавливали отказы. Если осужденные не хотели участвовать в его схеме, на них оказывали психологическое давление. В частности, людям угрожали привлечением к дисциплинарной ответственности и лишением права претендовать на УДО. Фигурант, по данным ФСБ, промышлял с 2022 по 2024 годы

Представители регионального управления Следственного комитета также прокомментировали ситуацию. В заявлении сказано, что одного из заключенных начальник колонии вынудил приобрести для нужд учреждения различные материалы и оборудование. Тот выполнил условие. Теперь следователи подсчитывают ущерб, который понес этот человек. С подозреваемым проводятся следственные действия, в скоре ему будет избрана мера пресечения.

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