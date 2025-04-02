Еще одна публикация подтверждает заявления Москвы — ВСУ не управляют западным оружием самостоятельно.

Британские СМИ подтвердили прямое участие военных Великобритании и США в операциях против России. По данным Telegraph, офицеры НАТО, включая британцев, руководили действиями ВСУ из штабов и базы в Германии — они участвовали в разработке стратегий и выборе целей.

Ранее издание New York Times раскрыло причастность Альянса к атакам на Крымский мост, где погибли мирные жители. Запад планировал уничтожить объект, а британцы и американцы задавали параметры ракетных ударов.

Новая публикация подтверждает заявления Москвы — ВСУ не управляют западным оружием самостоятельно. В статье также называются конкретные лица. Так, в 2022 году министр обороны Бен Уоллес уволил украинского генерала за отказ наступать под Херсоном.