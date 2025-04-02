«Он справился»: появились фото эвакуации Федора Конюхова с борта весельной лодки

Путешественник был вынужден досрочно прервать 200-дневную экспедицию.

Путешественник Федор Конюхов был эвакуирован 30 марта с борта весельной лодки «Акрос» на борт китайского сухогруза Ore Hong Kong в южной части Индийского океана. Соответствующие фото опубликованы в его Telegram-канале.

На одном из фото можно увидеть Конюхова на палубе в резиновых сапогах, штормовке и спасательном жилете.

Сначала Конюхов находился в лазарете, но его уже перевели на верхнюю палубу. Теперь он проживает в каюте судовладельца и чувствует себя хорошо.

В публикации сообщается, что к путешественнику относятся дружелюбно и помогают ему.

Команда Конюхова отмечает, что его спасение — большая удача, так как погода в океане очень переменчива. Так, уже 4 апреля в районе, где дрейфовала лодка «Акрос», прогнозируется очень жесткая погода. Кроме того, чудо, что поблизости оказалось судно.

«Команда сделала все, что могла, экипаж судна — тоже, но физически перенести себя с борта весельной лодки на борт судна мог только Федор — он справился», — говорится в сообщении.

Федор Конюхов провел 115 дней одиночного плавания на весельной лодке и преодолел расстояние свыше 11 150 километров по лагу, или более 6020 морских миль. Планировалось, что экспедиция продлится 200 дней от Южной Америки через Атлантический и Индийский океаны до берегов Австралии, но из-за технических неисправностей команда путешественника предложила ему завершить поездку.

Оказалось, после многочисленных штормов ключевые системы управления судном и жизнеобеспечения вышли из строя. Свое путешествие Конюхов начал в декабре 2024 года.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Федор Конюхов за 115 дней экспедиции потерял 15 килограммов.