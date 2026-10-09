Танкеры подорвались на минах в Ормузском проливе

В южной части Ормузского пролива прогремели мощные взрывы — несколько танкеров подорвались на минах. Об этом сообщает иранское агентство Fars со ссылкой на военных представителей.

По словам собеседников, корабли столкнулись с минами, разбросанными в указанном районе водной артерии с моря. При этом они утверждают, что суда шли по маршруту, не согласованному с Тегераном маршруту.

О количестве поврежденных танкеров в издании не уточнили. Также нет информации о раненых и погибших среди членов экипажей.

Обстановка в Ормузском проливе продолжает оставаться напряженной. В агентстве Reuters накануне заявили, что судоходство в регионе за последние два месяца существенно сократилось. Кроме того, за последнюю неделю около 12 танкеров с нефтью и газом подверглись атакам.

Ситуация снова обострилась летом после того, как США обвинили Иран в нарушении достигнутых договоренностей по проливу. Белый дом неоднократно заявлял, что Тегеран подвергает опасностям коммерческие суда. Американские военные совершали атаки на объекты на территории исламской республики. В ответ Тегеран наносил удары по военным базам США на Ближнем Востоке.

Ранее американский лидер Дональд Трамп сообщил, что США воздержатся от атак на Иран вплоть до промежуточных выборов в ноябре.

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