Генпрокурор Краснов: проблема обманутых дольщиков решена в большинстве регионов

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Евгения Алешина
Евгения Алешина 31 0

За год свыше 23 тысяч человек получили квартиры или возмещение денежных средств.

Краснов: проблема обманутых дольщиков решена в большинстве регионов России

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Храмцова

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Проблема с обманутыми дольщиками окончательно решена в большинстве российских регионов. Об этом заявил генеральный прокурор РФ Игорь Краснов, выступая с отчетом в Совете Федерации.

«За год свыше 23 тысяч дольщиков получили квартиры или возмещение. Проблема окончательно решена в большинстве регионов страны, а в 22 оставшихся носит единичный характер», — отметил Краснов.

В прошлом году прокуроры предотвратили неправомерное изъятие десятков уже оплаченных квартир почти на два с половиной миллиарда рублей, вступив более чем в 100 дел о банкротстве застройщиков.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ФСБ задержала начальника колонии, вымогавшего деньги у заключенных. Возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий. Неназванного сотрудника Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) РФ не останавливали отказы.

Если осужденные не хотели участвовать в его схеме, на них оказывали психологическое давление. В частности, людям угрожали привлечением к дисциплинарной ответственности и лишением права претендовать на УДО. Фигурант, по данным ФСБ, промышлял с 2022 по 2024 годы.

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