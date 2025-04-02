«Это явление чуда»: протоиерей о проведенных исследованиях в Киево-Печерской лавре

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Евгения Алешина
Евгения Алешина Эксклюзив 66 0

Захват Киево-Печерской лавры украинскими властями — это святотатство

Фото, видео: © РИА Новости/Стрингер; 5-tv.ru

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Отец Игорь напомнил о ценности этого священного места.

Захват Киево-Печерской лавры украинскими властями — это святотатство. Такое мнение выразил протоиерей Игорь Баранецкий в беседе с 5-tv.ru.

«То, происходит сейчас — это просто вандализм, кощунство. Если сказать по-церковному — это святотатство», — говорит он.

Отец Игорь также напомнил о ценности этого места. С 1980-х годов в Киево-Печерской лавре проводились целые исследования, где специалисты брали пробы на анализ с мироточивых черепов, которые находятся в колбах.

Исследования выявили, что в той маслянистой жидкости, которую источают головы, действительно присутствует жизнь, говорит Баранецкий.

«Это просто явление чуда, никак не иначе», — добавляет он.

По этой причине, то, что творят сейчас украинские власти с мощами святых — это недопустимо, и ни один верующий человек не сможет с этим смириться.

«Идет борьба с православной церковью. Но вполне видно, что это заказное действие, и оно только порочит действия министерства культуры (Украины — прим. ред.) и действия, конечно, вопреки всем моральным и духовным законам», — заключает протоиерей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что украинские боевики захватили храм в Черновицкой области. Прихожане пытались защитить храм, устроив молебен под проливным дождем.

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