«Демонстрация власти»: политолог назвал кощунством закрытие пещер Киево-Печерской лавры

|
Дарья Корзина
Дарья Корзина 32 0

Политолог Безпалько: запрет доступа к пещерам Киево-Печерской лавры — кощунство

Фото, видео: © РИА Новости/Стрингер/Алексей Никольский; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

За подобными действиями киевских властей скрывается материальная мотивация.

Закрытие доступа к пещерам Киево-Печерской лавры — проявление демонстративного кощунства и антиправославной политики. Об этом 5-tv.ru заявил политолог и член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько.

Он отметил, что за закрытием пещер скрывается не только политическая, но и материальная мотивация, поскольку Киево-Печерская лавра — это не только духовный центр, но и важный туристический объект, который приносит значительные финансовые поступления.

«Но в остальном это все-таки свидетельство превосходства, свидетельство демонстрации своей власти. Вот этот духовный центр теперь подчиняется (президенту Украины Владимиру. — Прим.ред) Зеленскому, теперь подчиняется новым украинским властям. Именно они теперь определяют и доступ, и статус этих пещер, этой святыни православного мира», — отметил эксперт.

Он подчеркнул, что таким образом украинское руководство формирует новое отношение к православным святыням и их ценности, что является очевидным актом антиправославной направленности.

Союз православных журналистов сообщил, что захват Ближних пещер Киево-Печерской лавры начался еще 28 марта. В тот день в закрытую часть монастыря вошли сотрудники полиции, а один из работников лавры был замечен с пилой-«болгаркой». В ответ на события Министерство культуры Украины заявило, что будет проводиться специальная комиссия для оценки состояния мощей святых в пещерах.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что монахам Киево-Печерской лавры заблокировали доступ к пещерам с мощами.

+9° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 71%
84.55
-0.32 91.20
-0.76
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 2 апреля для всех знаков зодиака

Последние новости

22:12
Непоправимый вред ЖКТ: почему нельзя худеть при помощи слабительных
21:54
«Демонстрация власти»: политолог назвал кощунством закрытие пещер Киево-Печерской лавры
21:32
Тоже плачут: звездный психотерапевт Толстая раскрыла тайны знаменитостей
21:05
Болезнь многоэтажек: в Госдуме обсудили программу по замене лифтов в домах
20:42
«Анжел»: Оксана Самойлова показала Джигана с волосами
20:25
Под шквалом дронов: как российские бойцы освободили Пантелеймоновку

Сейчас читают

Хаб альтернативного газа для Юго-Восточной Европы наращивает импорт российского
«Будьте бдительны!» — РКН раскрыл новую схему телефонного мошенничества
Больше, чем у Бурунова? Какие гонорары ждут Ефремова после освобождения
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

Какие постройки на даче облагаются налогом с 2025 года
🌓Чем опасен коридор затмений с 7 марта по 5 апреля 2025
🌓Чем для Овнов опасно солнечное затмение 29 марта 2025
Кто ты из корейской дорамы по знаку зодиака — гороскоп