Тоже плачут: звездный психотерапевт Толстая раскрыла тайны знаменитостей

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Дарья Корзина
Дарья Корзина Эксклюзив 693 0

Врач-психотерапевт Толстая рассказала, что звезды тоже плачут и едят колбасу

Фото, видео: 5-tv.ru

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Вытирать слезы туалетной бумагой и зажевывать проблемы колбасой — такие методы всем «сословиям» покорны.

Многие не осознают: знаменитости — такие же люди, как и все остальные. Их проблемы и эмоции не отличаются от тех, что переживают обычные люди. Об этом 5-tv.ru эксклюзивно заявила врач-психотерапевт звезд Наталья Толстая.

«Стереотипно все плачут, когда умирают мамы, пользуются туалетной бумагой и едят вареную колбасу. Если вот так разделять, ничем селебрити не отличаются», — подчеркнула она.

Толстая также рассказала, что на терапию часто приходят люди, уже уверенные в своих диагнозах, часто подогретые информацией из интернета. И хотя многие из них искренне верят, что их проблема уникальна и сложна, психотерапевт уверена, что с этим можно работать и помочь.

«Когда ты понимаешь, что мы справимся за сегодня, и ты уйдешь другим человеком в состоянии, что у тебя обвалился самосвал с пряниками, и когда это получается… Я люблю свою работу», — добавила она.

Кроме того, специалист затронула и вопросы спортивной медицины, утверждая, что многие спортсмены и даже военные сталкиваются с совершенно иными подходами в лечении и восстановлении, чем те, что применяются в психотерапевтической практике. В этом контексте она сравнила работу с людьми из разных сфер и подчеркнула важность индивидуального подхода в решении каждой проблемы.

Ранее 5-tv.ru писал, что певец Прохор Шаляпин рассказал о необходимости иметь в друзьях психиатра.

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