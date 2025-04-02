«Мы быстро повзрослели»: звезда фильма «Приключения Электроника» высказался о ранней славе

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Дарья Корзина
Дарья Корзина Эксклюзив 26 0

Звезда фильма «Приключения Электроника» Торсуев признал, что слава не вечная

Фото, видео: 5-tv.ru

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Детская популярность изменила жизнь Владимира Торсуева.

Звездная болезнь — неуважение к общепринятым нормам. Так в беседе с 5-tv.ru высказался актер Владимир Торсуев, звезда фильма «Приключения Электроника», на дне рождении певицы Милены Дейнеги и в годовщине ее свадьбы.

По его мнению, слава — это всего лишь временное явление, и она не оставляет следа в жизни, если к ней не относиться с должным пониманием. Во времена фильма «Приключения Электроника» актер пользовался популярностью вместе с братом, который также сыграл в этом фильме.

«Мы очень быстро повзрослели и многие перестали нас узнавать», — высказался Торсуев.

Он добавил, что популярность изменила его жизнь, однако утверждать, что это была настоящая слава, не стал.

Ранее 5-tv.ru писал, что психотерапевт Толстая раскрыла секреты жизни знаменитостей. По ее словам, слезы можно вытирать туалетной бумагой, а проблемы заедать колбасой — эти методы подходят всем.

Она также отметила, что многие клиенты приходят на терапию, уже уверенные в своих диагнозах, зачастую основанных на информации из интернета.

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