«Каждый день новый роман»: Прохор Шаляпин рассказал о чувствах к женщинам
Певец Прохор Шаляпин верит в любовь к государству и к себе
Фото, видео: 5-tv.ru
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Певец неоднократно заявлял, что мечтает о браке и создании семьи.
Певец Прохор Шаляпин полагает, что у мужчины чувства к женщине могут возникнуть лишь в том случае, если она сама ценит свои заслуги и любит себя. Об этом он рассказал в беседе с корреспондентом 5-tv.ru на дне рождении и годовщине свадьбы певицы Милены Дейнеги.
«А если она себя любит, то можно и ее полюбить», — так пояснил исполнитель свое видение, улыбаясь при этом.
По мнению Шаляпина, искренне проникнуться теплыми ощущениями возможно только к стране, в которой живешь, и к себе.
«Любить надо, как говорится, государство и самого себя», — заявил он.
Свои слова музыкант решил подтвердить личным опытом. Однако сделал он это, скорее, иронично.
«У меня каждый день новый роман», — посмеялся он.
Сам артист давно мечтает стать отцом и сейчас всерьез подумывает о детях, о чем он ранее заявил на подкасте «НеДудь» на «Новом Радио». При этом Шаляпин не уточнил, когда именно намерен стать отцом. По его словам, «детей Бог пошлет».
Ранее, писал 5-tv.ru, Прохор Шаляпин посоветовал всем подружиться с психиатром. Такой подход к собственному ментальному здоровью, по словам исполнителя, поможет сохранить хорошее настроение и при наличии депрессии справиться с ней.
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