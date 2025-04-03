«Каждый день новый роман»: Прохор Шаляпин рассказал о чувствах к женщинам

Певец неоднократно заявлял, что мечтает о браке и создании семьи.

Певец Прохор Шаляпин полагает, что у мужчины чувства к женщине могут возникнуть лишь в том случае, если она сама ценит свои заслуги и любит себя. Об этом он рассказал в беседе с корреспондентом 5-tv.ru на дне рождении и годовщине свадьбы певицы Милены Дейнеги.

«А если она себя любит, то можно и ее полюбить», — так пояснил исполнитель свое видение, улыбаясь при этом.

По мнению Шаляпина, искренне проникнуться теплыми ощущениями возможно только к стране, в которой живешь, и к себе.

«Любить надо, как говорится, государство и самого себя», — заявил он.

Свои слова музыкант решил подтвердить личным опытом. Однако сделал он это, скорее, иронично.

«У меня каждый день новый роман», — посмеялся он.

Сам артист давно мечтает стать отцом и сейчас всерьез подумывает о детях, о чем он ранее заявил на подкасте «НеДудь» на «Новом Радио». При этом Шаляпин не уточнил, когда именно намерен стать отцом. По его словам, «детей Бог пошлет».

Ранее, писал 5-tv.ru, Прохор Шаляпин посоветовал всем подружиться с психиатром. Такой подход к собственному ментальному здоровью, по словам исполнителя, поможет сохранить хорошее настроение и при наличии депрессии справиться с ней.