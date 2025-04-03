«Не знаю, что с шевелюрой: как Евгений Цыганов будет выглядеть в старости

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Дарья Орлова
Дарья Орлова Эксклюзив 216 0

Евгения Цыганова состарили с помощью пластического грима

Фото, видео: © РИА Новости/Пелагия Тихонова; 5-tv.ru

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Будущую внешность актера уже можно увидеть на экранах.

Актер Евгений Цыганов в старости будет выглядеть так же, как его персонаж в фильме «Батя 2. Дед». Такм заявлением с корреспондентом 5-tv.ru поделился режиссер ленты Илья Учитель.

Мама актера, увидев его в пластическом гриме, отметила, что Цыганов очень сильно похож на отца. Режиссер «Батя 2. Дед» объяснил, что в этом нет ничего удивительного.

«Если ты не пытаешься при нанесении пластического грима из какого-то актера сделать другую известную личность, то ты просто состариваешь человека. Он выглядит так, как он мог бы в реальности выглядеть в старости», — рассказал Учитель.

Режиссер не может угадать, что время сделает с прической Цыганова. Однако на счет лица Учитель уверен — актер будет походить на своего персонажа в фильме.

«Когда Женя состарится я не знаю, что будет у него с шевелюрой, но внешне лицо его будет выглядеть примерно так, как у нас в фильме», — заключил он.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Цыганов признался, что до последнего не верил в начало спецоперации на Украине.

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