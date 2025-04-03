Без окон, без дверей: в РФ массово жалуются на качество квартир в новостройках

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Исследование: 93% новоселов недовольны качеством квартир в новостройках

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин; 5-tv.ru

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Только 7% опрошенных сказали, что все в новом жилье устраивает.

В России новоселы стали чаще жаловаться на качество квартир в новостройках. Клиенты строительных фирм недовольны кривыми стенами, полом и потолками, плохой вентиляцией и дефектами окон. Как пишут «Известия», с теми или иными недочетами сталкиваются более 90% жильцов.

Дополнительный опрос выявил: половина респондентов уверены, что заявленный застройщиком класс жилья не соответствует реальному качеству. Чтобы вовремя зафиксировать несоответствия, эксперты рекомендуют привлекать специалистов. По закону клиент вправе потребовать бесплатного устранения недостатков, снижения стоимости или компенсации расходов.

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