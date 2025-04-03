«Боже, никогда»: почему Гузеева не хотела вести «Давай поженимся»

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 20 0

Гузеева: не хотела становиться ведущей шоу «Давай поженимся»

«Боже, никогда»: почему Лариса Гузеева не хотела вести «Давай поженимся»

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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Знаменитость работает в этой программе уже 17 лет.

Актриса и телеведущая Лариса Гузеева не хотела работать в телепрограмме «Давай поженимся». Об этом знаменитость рассказала в рамках проекта к юбилею федерального канала.

Телеведущая призналась: когда ей поступило предложение о работе в «Давай поженимся», она не обрадовалась, а оскорбилась. Но в итоге — согласилась.

«Когда мне предложили вести программу, я подумала: „Боже, никогда! Меня же должны снимать Кончаловский, Спилберг. У меня ведь совсем другая жизнь“. Месяц думала, а потом пошла», — вспоминала Гузеева.

Она призналась, что из-за своего непростого характера и ей, и сотрудникам программы пришлось «притираться». Например, продюсеры только со временем привыкли к тому, что телеведущая предпочитает работать без сценария. Но в итоге с коллегами по проекту знаменитость построила хорошие (а с некоторыми даже дружеские) отношения.

За 17 лет существования проекта у Гузеевой возникали конфликты с женихами и невестами, участвующими в шоу. Но именно в таком, по мнению актрисы, и рождается нечто жизненное.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что Гузеева раскаялась за ошибки в воспитании детей.

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