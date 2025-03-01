«Открутить бы время назад»: Гузеева раскаялась за ошибки в воспитании детей

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Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 25 0

Телеведущая Лариса Гузеева раскаялась за ошибки в воспитании детей

Гузеева раскаялась за ошибки в воспитании своих детей

Фото: Фадеичев Сергей/ТАСС

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Тему семейных перипетий знаменитость поднимает с поклонниками уже не первый раз.

Актриса и телеведущая Лариса Гузеева сожалеет, что не стала лучшей матерью для своих детей. В личном блоге она призналась, что испытывает перед ними чувство вины.

По ее мнению, если бы была возможность вернуться в прошлое с накопленным за всю жизнь опытом, она смогла бы допустить намного меньше ошибок в отношениях со своими близкими.

«Вот бы сегодняшние мозги, опыт и знания да в молодость… Сразу оговорюсь, у меня прекрасные дети — претензий к ним ноль. Это я о себе, если что», — порассуждала она.

У звезды двое детей — 32-летний сын Георгий и 24-летняя дочь Ольга. Гузеева признавалась, что ей трудно представить женщину, не испытывающей чувства вины перед своими детьми.

В личном блоге знаменитость не раз рассуждала о материнстве. Ведущая шоу «Давай поженимся» только с годами осознала, в чем на самом деле нуждаются дети в общении с родителями. Артистка считает, что это в первую очередь добрые слова и моральная поддержка.

«Эх, если бы открутить время назад: сколько ошибок я бы не совершила, сколько вовремя постаралась бы исправить… Это я про отношения с детьми», — отметила артистка.

При этом Лариса признавалась, что ей сложно далось воспитание наследников. Дочь телеведущей Ольга всегда отличалась волевым характером, который Гузеева не принимала. Актриса стремилась направить ребенка на путь, который казался ей правильным, однако в конечном счете позволила ей, как и сыну, самостоятельно решать свою судьбу.

Ранее, сообщал 5-tv.ru, у Гузеевой произошло горестное событие.

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