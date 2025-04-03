Дорога в тюрьму: как засудить подругу за неудачное фото в соцсетях

Юрист рассказала, при каких обстоятельствах можно это сделать.

Если подруга выставила в соцсети не самое удачное фото с вами, то на нее можно подать в суд. Об этом рассказала юрист Сурае Рамазанова в беседе с Life.ru.

Нежелательные снимки в сети действительно могут испортить жизнь человеку. Например, при приеме на работу такой контент может создать негативное впечатление о потенциальном сотруднике. Неуместную публикацию могут увидеть родственники, что может привести к конфликтам и даже буллингу. На личной жизни это также может напрямую отразиться, и не в лучшую сторону.

Чтобы успешно подать в суд на заклятую подругу, нужно будет доказать нарушение права на частную жизнь или авторских прав. Однако сделать это будет довольно сложно, отмечает юрист.

Кроме того, если фото было сделано в общественном месте или с вашего согласия, то шансы на исход в вашу пользу значительно снижаются.

Поэтому в данном случае стоит учитывать несколько факторов: согласие на фото и просьба удалить, съемка в частной обстановке, ущерб вашей репутации от этой фотографии. Все это может стать достаточным основанием для подачи иска, говорит Рамазанова.

Если иск будет принят, то действия подруги можно квалифицировать как нарушение неприкосновенности частной жизни (часть 1 статья 137 УК РФ). В таком случае обидчику будет грозить штраф в размере до 200 тысяч рублей или даже лишение свободы на срок до двух лет.

«Нарушение неприкосновенности частной жизни — серьезная проблема в эпоху цифровых технологий. Очень важно уважать личное пространство людей и быть осторожным при публикации материалов в интернете», — говорит юрист.

Согласно статье 152.1 ГК РФ, использовать изображение человека без его согласия запрещено, кроме ряда случаев. Например, съемка в общественном месте или фото, нарушающее права человека.

В такой ситуации есть возможность взыскать компенсацию за причиненный моральный вред, но размер ее может варьироваться в зависимости от обстоятельств и степени страданий лица.

Лучше всего, чтобы у вас были доказательства того, что вы испытывали настоящие муки из-за неудачной публикации с вами в интернете. Например, потребуются свидетели ваших страданий или же документ, подтверждающий обращение к психологу.

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