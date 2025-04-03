Повышение пошлин США обрушило фондовые индексы по всему миру

Реакция мировых рынков на беспрецедентные пошлины США в отношении товаров почти из двухсот стран не заставила себя ждать.

Сводный индекс крупнейших европейских компаний потерял почти 1,5%. Американский Nasdaq после объявления новых тарифов президента США Дональда Трампа рухнул на 4,5%. Падение продемонстрировали S& P 500 и Dow Jones. Японский Nikkei 225 упал почти на 3,5%.

При этом цена на золото побила рекорд, превысив 3,2 тысячи долларов за унцию. Как отмечает Bloomberg, «рынки охватил страх». Инвесторы не ожидали, что тарифный план Трампа будет настолько жестким и масштабным.