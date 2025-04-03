Венгрия разрывает связи с Международным уголовным судом

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Правительство страны объяснило решение тем, что деятельность суда носит политизированный характер.

Фото, видео: www.globallookpress.com/IMAGO/Björn Trotzki; 5-tv.ru

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Венгрия приняла решение о выходе из Международного уголовного суда (МУС). Об этом заявил глава администрации премьер-министра страны Гергей Гуйяш.

Процесс запустили сегодня в соответствии с конституционными и международными законодательными нормами. Ранее в правительстве республики заявляли, что деятельность организации серьезно политизирована. Как отмечают местные СМИ, идея выхода была озвучена еще в ноябре 2024 года. Через два дня после того, как МУС выдал ордер на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Как раз сегодня израильский премьер прибыл с визитом в Будапешт.

В деятельности МУС не участвуют Россия, США, Китай, Израиль, Индия, Иран и ряд других стран. В Европейском союзе только Венгрия отказалась от участия в его работе.

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