Венгрия разрывает связи с Международным уголовным судом

Венгрия приняла решение о выходе из Международного уголовного суда (МУС). Об этом заявил глава администрации премьер-министра страны Гергей Гуйяш.

Процесс запустили сегодня в соответствии с конституционными и международными законодательными нормами. Ранее в правительстве республики заявляли, что деятельность организации серьезно политизирована. Как отмечают местные СМИ, идея выхода была озвучена еще в ноябре 2024 года. Через два дня после того, как МУС выдал ордер на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Как раз сегодня израильский премьер прибыл с визитом в Будапешт.

В деятельности МУС не участвуют Россия, США, Китай, Израиль, Индия, Иран и ряд других стран. В Европейском союзе только Венгрия отказалась от участия в его работе.