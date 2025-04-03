Фонду помощи ветеранам спецоперации «Защитники Отечества» исполнилось два года

Благодаря работе фонда «Защитники Отечества» 175 тысяч ветеранов специальной военной операции получили медицинскую помощь. Об этом заявила заместитель министра обороны России Анна Цивилева, она же — председатель фонда. Сегодня два года со дня его создания. На поддержку тех, кто возвращается с передовой, направлена и работа новой комиссии Госсовета.

«Сегодня наши общие усилия по поддержке ветеранов боевых действий должны выйти на новый качественный уровень. Наш долг — сделать все, чтобы помочь ребятам, которые возвращаются с фронта, реализовать себя в мирной жизни. Наша задача — обеспечить на всей территории России и для всех без исключения ветеранов специальной военной операции гарантированный единый базовый объем мер поддержки», — заявил помощник президента России, секретарь Государственного совета Российской Федерации Алексей Дюмин.

«За два года в стране была создана новая уникальная система государственной социальной поддержки, которая включает в себя очень много направлений и постоянно донастраивается. И самое главное, что в основе этой системы стоит человек. Это подтверждается нашими ключевыми показателями: на сегодняшний день более двух миллионов обращений и запросов на оказание помощи было уже решено», — отметила статс-секретарь — заместитель Министра обороны Российской Федерации Анна Цивилева.