Фонду помощи ветеранам спецоперации «Защитники Отечества» исполнилось два года

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Власти продолжают развивать систему реабилитации и адаптации ветеранов специальной военной операции.

Фото, видео: © РИА Новости/Максим Блинов; 5-tv.ru

Благодаря работе фонда «Защитники Отечества» 175 тысяч ветеранов специальной военной операции получили медицинскую помощь. Об этом заявила заместитель министра обороны России Анна Цивилева, она же — председатель фонда. Сегодня два года со дня его создания. На поддержку тех, кто возвращается с передовой, направлена и работа новой комиссии Госсовета.

«Сегодня наши общие усилия по поддержке ветеранов боевых действий должны выйти на новый качественный уровень. Наш долг — сделать все, чтобы помочь ребятам, которые возвращаются с фронта, реализовать себя в мирной жизни. Наша задача — обеспечить на всей территории России и для всех без исключения ветеранов специальной военной операции гарантированный единый базовый объем мер поддержки», — заявил помощник президента России, секретарь Государственного совета Российской Федерации Алексей Дюмин.

«За два года в стране была создана новая уникальная система государственной социальной поддержки, которая включает в себя очень много направлений и постоянно донастраивается. И самое главное, что в основе этой системы стоит человек. Это подтверждается нашими ключевыми показателями: на сегодняшний день более двух миллионов обращений и запросов на оказание помощи было уже решено», — отметила статс-секретарь — заместитель Министра обороны Российской Федерации Анна Цивилева.

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