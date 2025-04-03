«Подрал и убежал»: медведь напал на мужчину в Подмосковье

Пострадавший находится в тяжелом состоянии.

Медведь напал на мужчину в Подмосковье. Источник сообщил 5-tv.ru, что пострадавший госпитализирован с множественными рваными ранами головы, лица и груди, а также сломанным плечом.

Место происшествия — Шаховский городской округ, деревня Соколово. Пострадавшего зовут Сергей, он углубился в лес в поисках сброшенных рогов лосей и оленей. В чаще столкнулся с медведем. Зверь ранил его, но убивать не стал. Мужчина смог самостоятельно позвонить близким и вызвать службу спасения.

«Он без ружья был, просто по лесу ходил и искал рога. Медведь на него напал, подрал и убежал. Мужчина был в шоке, но сразу позвонил в 112 и родным», — рассказал источник.

Пострадавшего эвакуировали на вертолете. Он находится в тяжелом состоянии.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что на Курилах медведь напал на двух человек во время экскурсии. Раненых госпитализировали, одному из них экстренно провели операцию. Инцидент произошел в Сахалинской области. Там туристы вместе с гидом отправились к известной достопримечательности — Белым скалам. Добраться до них не смогли — помешал медведь.