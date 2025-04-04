Конституционный суд подтвердил импичмент президента Южной Кореи Юн Сок Еля

Он был отстранен от должности из-за попытки госпереворота.

Импичмент президента Южной Кореи Юн Сок Еля был единогласно подтвержден Конституционным судом республики, пишет Yonhap.

Юн Сок Ель пытался осуществить в стране государственный переворот через введение военного положения. Суд постановил, что мобилизация войск — это нарушение обязанностей главнокомандующего.

Для признания импичмента требовались голоса шести судей из восьми, однако его поддержали единогласно. Приговор вступил в силу немедленно. Юн Сок Еля отстранили от должности, в стране будут проведены досрочные президентские выборы, чтобы определить преемника Еля. По предварительной информации, они пройдут 3 июня.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что конституционный суд восстановил в должности премьер-министра Южной Кореи. Доводы Национального собрания не были приняты во внимание. Хан Док Су вернулся к обязанностям исполняющего обязанного президента Южной Кореи.

Хан Док Су был объявлен импичмент в декабре 2024 года. Это произошло из-за того, что он отложил назначение судей.