The Independent: ВСУ накачивают наркотиками для отправки на фронт

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Медики в украинских госпиталях используют кетамин, чтобы подавить страх и волю боевиков.

Фото, видео: www.globallookpress.com/IMAGO/Wolfgang Maria Weber; 5-tv.ru

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На Западе признали массовое использование наркотиков в Вооруженных силах Украины. Доказательство этого предоставила британская The Independent.

Издание описало процесс лечения украинских боевиков с психологическими травмами в киевской больнице. Боевиков ВСУ накачивают кетамином и транквилизаторами — все для того, чтобы быстрее вернуть их назад на фронт. Эти же запрещенные вещества украинцам выдают прямо на поле боя. Под действием наркотиков националисты совершают самые жестокие преступления. Так, украинские националисты неоднократно устраивали кровавые расправы над мирным населением.

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