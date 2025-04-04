Росприроднадзор требует от судовладельцев компенсации ущерба за разлив мазута

К виновникам аварии в Черном море, в результате которой произошла экологическая катастрофа, будут применены штрафные санкции. В Росприроднадзоре заявили, что судовладельцам, которые допустили разлив мазута, уже предъявили требования. И теперь у них есть ровно месяц, чтобы решить, как возмещать ущерб.

«Волгатранснефть — владелец 239 танкеров — это 35,483 миллиарда рублей. И Кама Шиппинг — это владелец 212-го танкера — 49,46 миллиарда рублей. И общая сумма ущерба, рассчитанная и предъявленная Росприроднадзором составила 84,943 миллиарда рублей», — завила руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова.

Тем временем спасатели и волонтеры продолжают работу в Керченском проливе. С декабря, когда произошла авария, они очистили больше 418 километров берега и собрали 154 тысячи тонн загрязненного песка и грунта. Прямо сейчас инженеры разрабатывают специальные сооружения. С их помощью рассчитывают выкачать мазут из затонувших частей судов. Продолжается и проверка танкерного флота страны.