Росприроднадзор требует от судовладельцев компенсации ущерба за разлив мазута

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Общая сумма штрафов составила почти 85 миллиардов рублей.

Фото, видео: © РИА Новости/Виталий Тимкив; 5-tv.ru

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К виновникам аварии в Черном море, в результате которой произошла экологическая катастрофа, будут применены штрафные санкции. В Росприроднадзоре заявили, что судовладельцам, которые допустили разлив мазута, уже предъявили требования. И теперь у них есть ровно месяц, чтобы решить, как возмещать ущерб.

«Волгатранснефть — владелец 239 танкеров — это 35,483 миллиарда рублей. И Кама Шиппинг — это владелец 212-го танкера — 49,46 миллиарда рублей. И общая сумма ущерба, рассчитанная и предъявленная Росприроднадзором составила 84,943 миллиарда рублей», — завила руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова.

Тем временем спасатели и волонтеры продолжают работу в Керченском проливе. С декабря, когда произошла авария, они очистили больше 418 километров берега и собрали 154 тысячи тонн загрязненного песка и грунта. Прямо сейчас инженеры разрабатывают специальные сооружения. С их помощью рассчитывают выкачать мазут из затонувших частей судов. Продолжается и проверка танкерного флота страны.

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Росприроднадзор требует от судовладельцев компенсации ущерба за разлив мазута

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