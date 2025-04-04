Красноармейцы прорвали оборону противника и за два дня взяли стратегически важный город.

Ровно 80 лет назад советские войска освободили Братиславу. Это сражение занимает особое место в истории. Взятие города открыло путь к Победе.

Фашистские захватчики выстроили здесь мощную оборону. Подступы заминировали и окружили рвами. Но бойцы маршала Малиновского смогли прорвать укрепления. Натиск был стремительным. Столицу Словакии освободили за два дня. Подвиг героев увековечили на горе Славин. Бережно заботятся в стране и о других мемориалах, чтобы сохранить память.

«Мы никогда не должны забывать, что восемьдесят лет назад нас освободила русская армия. При освобождении Братиславы пало более семи тысяч красноармейцев. Забыть об этом было бы позором для всего нашего народа», — сказал бывший депутат словацкого парламента Петер Марчек.

Но вот переписать историю пытается Запад и ведет подрывную деятельность. Об этом «Известиям» рассказал наш посол в Братиславе

«Определенные силы при поддержке из-за рубежа разжигают атмосферу ненависти, что в мае прошлого года привело к покушению на премьера. Протесты продолжаются до сих пор», — рассказал чрезвычайный и полномочный посол РФ в Словацкой Республике Игорь Братчиков.

Между тем, в Словакии собираются масштабно отметить победу над фашизмом. Готовится и визит Роберта Фицо в Москву — на торжества 9 Мая.