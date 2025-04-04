Увеличить влияние: Михаил Ковальчук о развитии науки в России

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 37 0

Михаил Ковальчук: нужно увеличить влияние науки в России

Фото, видео: © РИА Новости/Алексей Сухоруков; 5-tv.ru

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Начать действовать нужно с технологично насыщенных регионов страны.

Нужно усилить влияние науки в России. Об этом заявил Михаил Ковальчук — президент Национального исследовательского центра (НИЦ) «Курчатовский институт» на церемонии переизбрания главы Ассоциации содействия науки.

По словам ученого, роль науки в России необходимо увеличить и начать работу с регионов, где развита исследовательская и технологичная деятельность.

«Мы обратимся к представителям президента (России Владимира Путина. — Прим. ред.) в округах <…> и создадим ячейки при полпредах в округах и в целом ряде науконасыщенных регионов, технологично насыщенных», — предложил Ковальчук.

По его мнению, данные меры помогут привлечь больше людей. Это позволит расширить влияние и повысит роль науки в стране.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Михаил Ковальчук рассказал о необходимых шагах для освоения Арктики. Изучение этой местности должно носить комплексный характер и двигаться во всех направлениях одновременно: и энергетика, и экология, и ресурсы. Для этого нужно усилить российский флот. А точнее, увеличить количество больших судов.

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