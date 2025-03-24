«Комплексный характер»: Ковальчук о необходимых шагах для освоения Арктики

Вместе с тем он уверен, что России должна усилить флот.

Освоение Арктики должно носить комплексный характер. Об этом заявил президент НИЦ «Курчатовский институт», заместитель председателя Морской коллегии РФ и глава ее научно-экспертного совета Михаил Ковальчук.

«Мы не можем решать отдельно энергетику, отдельно заниматься экологией или ресурсами. Оно должно носить комплексный характер, который должен обеспечить одновременно движение по всем направлениям», — отметил Ковальчук на заседании научно-экспертного совета Морской коллегии.

По его словам, в первую очередь это энергетика, материалы арктического класса, которые были разработаны в Центральном научно-исследовательском институте конструкционных материалов «Прометей» имени Горынина. Кроме того, для освоения необходим транспорт, связь и новое специальное судостроение.

Ковальчук также отметил, что для этих целей нужно усилить флот, поскольку у России очень мало больших судов, преобладают, в основном, небольшие. Такой же позиции придерживается и помощник президента РФ Николай Патрушев.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что РФ и США могут реализовать совместные проекты в Арктике.