Любимова доложила Путину о модернизации музеев и библиотек в регионах РФ

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Стефания Чашина
Стефания Чашина 41 0

В новых субъектах — 77 музеев, в которых планируются детские центры.

Фото, видео: © РИА Новости/@s.chashina; 5-tv.ru

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Российские библиотеки и музей были оборудованы всем необходимым для комфортного времяпровождения. Об этом сообщила министр культуры Ольга Любимова в ходе рабочей встречи с президентом России Владимиром Путиным.

«Мы убрали привычные читальные залы с неудобной мебелью, поставили большое количество кресел, пуфиков, подключили бесплатный интернет», — привела примеры предпринятых шагов по модернизации культурных учреждений она.

Она также акцентировала внимание на достижениях ведомства в новых регионах.

«Огромная сеть в новых регионах — больше 1100 библиотек. Вы знаете, что благодаря национальному проекту „Культура“ появилось направление современных модельных библиотек, очень радостно также в новых регионах их встречают. <…> Для библиотечного сообщества это, конечно, абсолютно иной импульс», — поделилась информацией Любимова.

Более того, Любимова подчеркнула, что ведомство обеспокоено ситуацией в Судже, поэтому все деньги, собранные во время посещения людьми федеральных музеев на предстоящих выходных, будут переданы на помощь курянам.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что телефонный разговор Путина и Трампа может состояться сегодня.

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Любимова доложила Путину о модернизации музеев и библиотек в регионах РФ

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