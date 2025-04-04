«Есть ожидания»: телефонный разговор Путина и Трампа может состояться сегодня

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Юлия Андреева
Юлия Андреева 23 0

Politico: телефонный разговор Путина и Трампа может пройти до или после выходных

Politico анонсировало телефонный разговор Путина и Трампа в ближайшее время

Фото: © РИА Новости/Гавриил Григоров

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В прошлый раз лидеры стран обсудили важные вопросы в марте.

Новый телефонный разговор президента России Владимира Путина и главы Белого дома Дональда Трампа может состояться «до или после предстоящих выходных». Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на источники в Европе.

«Есть ожидания, что еще один телефонный разговор между Трампом и Путиным состоится или до, или после этих выходных», — говорится в публикации.

Прошлые переговоры двух лидеров состоялись 18 марта. Они длились практически два часа. В ходе беседы президенты обсудили ситуацию на Украине и условия для предотвращения эскалации конфликта.

По информации Кремля, Путин согласился с предложением Трампа о взаимном отказе сторон от ударов по объектам энергетической инфраструктуры на 30 дней. Также стороны договорились о начале технических переговоров по введению режима прекращения огня в Черном море и о полном прекращении огня.

После разговора Трамп в интервью телеканалу Fox News охарактеризовал свою беседу с Путиным как «замечательную». Он выразил уверенность в том, что процесс урегулирования конфликта на Украине «теперь идет во всю силу» и что есть надежда на его успешное завершение.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Трамп ждет от России согласия на сделку по урегулированию конфликта на Украине.

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