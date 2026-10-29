Путин: Россия готова поделиться с Африкой опытом цифровизации выборов

Россия готова поделиться с африканскими странами опытом применения цифровых технологий в избирательном процессе. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил на пленарном заседании саммита «Россия — Африка».

По словам российского лидера, использование цифровых решений в выборах, по его оценке, способствует росту доверия граждан к результатам голосования.

«Использование цифровых технологий — у нас очень хорошая практика есть — именно в выборных процессах, в электоральных процессах кратно повышается доверие граждан к результатам этих выборов. Готовы поделиться с вами нашими наработками», — сказал Путин.

Президент отметил, что цифровизация относится к числу сквозных технологий и применяется в различных сферах. По его словам, внедрение цифровых решений позволяет повышать качество работы в разных отраслях, включая торговлю и здравоохранение.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что более семи миллионов человек приняли участие в дистанционном электронном голосовании на выборах в Госдуму 2026 года. По словам председателя ЦИК России Эллы Памфиловой, ДЭГ использовали жители 33 регионов страны, включая Москву. Выборы депутатов Государственной думы девятого созыва проходили с 18 по 20 сентября.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.