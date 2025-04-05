Сыновья Дэвида и Виктории Бэкхем объявили друг другу войну из-за девушки

Дошло до того, что Бруклин пропустил юбилей отца.

Старшие сыновья Дэвида и Виктории Бекхэм — Бруклин и Ромео — начали вражду из-за девушки, пишет TMZ.

Скандал между братьями случился из-за возлюбленной Ромео Ким Тернбулл. Бруклин пришел в ярость, узнав об их отношениях, ведь Ким — его бывшая девушка. Причем источник TMZ заявил, что Тернбулл встречалась со старшим Бекхэмом лишь для того, чтобы подобраться ближе к Ромео.

Отношения между братьями переживают не лучшие времена. Дошло до того, что Бруклин со своей супругой Николой пропустили празднование юбилея Дэвида Бэкхема. Сын футболиста дал обещание, что не появится там, где будет присутствовать Ким — пусть даже это день рождения отца.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Виктория Бэкхем раскрыла секрет счастливых отношений. Дизайнер уверена, что основа успешной семейной жизни — это взаимопонимание. Виктория, например, очень благодарна мужу за возможность заниматься любимым делом.