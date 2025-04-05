В результате удара ЦАХАЛ по Газе погибли 38 палестинцев

Атаки израильской армии ежедневно уносят жизни свыше 100 детей.

В результате атаки Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) погибло 38 палестинцев. Об этом сообщил телеканал Al Jazeera.

«В результате последних израильских атак с рассвета пятницы погибли по меньшей мере 38 палестинцев», — сказано в сообщении.

Руководитель Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) Филипп Лаззарини заявил, что с 18 марта — дня, когда Израиль нарушил режим прекращения огня — в сектора Газа каждый день погибают или получают серьезные ранения по меньшей мере 100 детей.

Al Jazeera также сообщил, что в ходе атаки Армии обороны Израиля на школу в Газе, которая служила укрытием, погибло не менее 25 человек, еще 100 были ранены.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Израиль нанес удары по военным объектам на юге Сирии. Информации о масштабе разрушений и погибших не поступало. Журналисты передавали, что с Военно-воздушные силы Израиля атаковали склады, на которых хранились радары, пушки и оружие. Кроме того, был уничтожен танковый батальон в провинции Эль-Кунейтра.