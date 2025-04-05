Центробанк предложил увеличить штрафы для банков за навязывание услуг

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 22 0

Штрафы для банков за навязывание услуг могут быть увеличены в 5-10 раз

ЦБ предлагает повысить штрафы для банков за навязывание дополнительных услуг

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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Инициатива направлена на то, чтобы лишить недобросовестные кредитные организации дохода.

Центробанк РФ предложил ввести штрафы для кредитных организаций, которые занимаются мисселингом или навязывают дополнительные услуги.

Мисселинг — продажа финансовых услуг без полной прозрачности и информации о продукте или намеренное искажение фактов об услуге.

«Проблема защиты прав потребителей в банковском секторе заключается в том, что административное законодательство не устанавливает для банков и иных кредитных организаций специальных штрафов за нарушения, составляющие мисселинг», — отметил доцент кафедры частного права Государственного университета управления Владимир Попов.

По его словам, штрафы для банков за нарушение закона о защите прав потребителей необходимо повысить в пять-десять раз.

Вместе с тем, младший директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Вячеслав Путиловский подчеркнул, что увеличение штрафов — не попытка обогатиться, а стремление лишить недобросовестные кредитные организации дохода.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в ЦБ рассказали о возвращении иностранных банков. Некоторые организации из Соединенных Штатов собираются принять участие в ПМЭФ-2025.

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