«Россия продолжает оставаться открытой»: в ЦБ рассказали о возвращении иностранных банков

Эфирная новость 23 0

ЦБ: зарубежные компании проявляют интерес к РФ

Фото, видео: © РИА Новости/Максим Блинов; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Некоторые компании из США планируют участвовать в ПМЭФ-2025.

Что касается России, то пошлины нас обошли в первую очередь благодаря колоссальному количеству санкций, уже введенных против нашей страны. Однако экономист Дмитриев проводит встречи в Вашингтоне. В Москве Эльвира Набиуллина сегодня призналась, что уже давно идут переговоры с иностранными банками об их возвращении в Россию. Ответственный секретарь Петербургского Международного Экономического Форума сегодня встретился с главой Американской Торговой палаты в России — Робертом Эйджи. Да и в Кремле не скрывают, интерес к российскому рынку есть.

«Зарубежные компании Европы и США и так проявляли интерес и в прошлые годы. По понятным причинам они не очень хотят публичить это свое участие, но заинтересованность у целого ряда компаний не прекращалась. Возможно, сейчас новые компании проявляют интерес, они их всех приветствую на форуме. Он открыт именно для тех, кто интересуется экономическим взаимодействием. Считаем, что потенциал очень широкий. Россия — это интересный рынок, рынок привлекательный. Поэтому это вполне нормальное явление. Россия продолжает оставаться открытой для взаимовыгодного сотрудничества со всеми государствами», — заявила глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина.

+5° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 65%
84.38
-0.17 93.16
1.96
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 3 апреля для всех знаков зодиака

Последние новости

3:23
Наука — не аргумент: как Киев пытается «украинизировать» Илью Муромца и Нестора Летописца
3:04
«Не выполнила свое женское предназначение»: Лена Катина о послеродовой депрессии
2:45
«Есть большой прогресс»: Трамп о сделке по украинскому конфликту
2:22
«Россия продолжает оставаться открытой»: в ЦБ рассказали о возвращении иностранных банков
2:10
Вывезли все ценности: около 300 боевиков ВСУ заняли монастырь под Суджей
1:48
Огромные возможности: Дмитриев о влиянии западных санкций на экономику России

Сейчас читают

«Эгоизм побеждает эгоизм»: Сергей Дружко раскрыл новый секрет мироздания
«Сделка заключена»: Инстасамка купила футбольный клуб
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым
Не только «Паразиты» и «Игра в кальмара»: В чем успех корейского кино?

Интересные материалы

Какие постройки на даче облагаются налогом с 2025 года
🌓Чем опасен коридор затмений с 7 марта по 5 апреля 2025
🌓Чем для Овнов опасно солнечное затмение 29 марта 2025
Кто ты из корейской дорамы по знаку зодиака — гороскоп