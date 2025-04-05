«Написал перед игрой»: Овечкин рассказал, что ему пожелал Гретцки

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Евгения Алешина
Евгения Алешина 440 0

Гретцки перед игрой пожелал Овечкину забить три шайбы

Овечкин рассказал, какое сообщение получил от Гретцки

Фото: Reuters/Geoff Burke

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Российскому хоккеисту удалось повторить рекорд знаменитого канадца.

Канадский форвард Уэйн Гретцки пожелал нападающему клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александру Овечкину не повторить, а побить его «вечный рекорд». Слова россиянина приводит «Матч ТВ».

«Да, он мне написал перед игрой. Сказал так: «Забей три, чтобы закончилась эта история», — сказал Овечкин.

Их беседа прошла перед матчем между «Вашингтоном» и «Чикаго», команда Овечкина одержала победу со счетом 5:3. В этой игре Овечкин оформил дубль, благодаря которому сравнялся по числу заброшенных шайб с Гретцки — теперь их 894.

Уже 6 апреля, состоится новый матч, где «Кэпс» примут дома «Айлендерс». Овечкин имеет все шансы побить рекорд канадского хоккеиста в это воскресенье.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Гретцки подарил Овечкину свою рекордную шайбу 1999 года. Об этом стало известно из соцсетей «Вашингтона». Именно эта шайба стала для канадца 894-й в «регулярке».

Александр Овечкин: «Перед матчем мне Гретцки написал: «Забей три гола, чтобы эта история закончилась»

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