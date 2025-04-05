Правоохранители задержали 27-летнюю модель в состоянии опьянения.

Гюлер Эрдоган, победившая на конкурсе «Мисс Европа-Косово» трагически погибла в Турции, убегая от полиции. О случившемся пишет газета Sabah.

Девушка отправилась с семьей в Гиресун на отдых. Там она употребляла алкоголь и веселилась вместе с друзьями.

Правоохранители задержали 27-летнюю модель, когда она выпила слишком много. Та попыталась сбежать от стражей порядка, но неповиновение закону для нее обернулось смертью. Эрдоган упала с эстакады и разбилась насмерть от полученных травм.

Ранее 5-tv.ru писал, что скончалась женщина-кошка, зависимая от пластики звезда Джослин Вильденштейн. Такое прозвище она получила за неординарную внешность — результат множества пластических операций. Она умерла в Париже 31 декабря из-за тромбоэмболии легочной артерии.

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