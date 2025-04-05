«Мисс Европа-Косово» трагически погибла в Турции, убегая от полиции

|
София Головизнина
София Головизнина Журналист 43 0

Гюлер Эрдоган погибла в Турции, упав с эстакады

«Мисс Европа-Косово» трагически погибла в Турции, убегая от полиции

Фото: Фото: Instagram*/gulerbest

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Правоохранители задержали 27-летнюю модель в состоянии опьянения.

Гюлер Эрдоган, победившая на конкурсе «Мисс Европа-Косово» трагически погибла в Турции, убегая от полиции. О случившемся пишет газета Sabah.

Девушка отправилась с семьей в Гиресун на отдых. Там она употребляла алкоголь и веселилась вместе с друзьями.

Правоохранители задержали 27-летнюю модель, когда она выпила слишком много. Та попыталась сбежать от стражей порядка, но неповиновение закону для нее обернулось смертью. Эрдоган упала с эстакады и разбилась насмерть от полученных травм.

Ранее 5-tv.ru писал, что скончалась женщина-кошка, зависимая от пластики звезда Джослин Вильденштейн. Такое прозвище она получила за неординарную внешность — результат множества пластических операций. Она умерла в Париже 31 декабря из-за тромбоэмболии легочной артерии.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

+1° Атмосферное давление 754 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
84.28
-0.10 92.99
-0.17
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 5 апреля для всех знаков зодиака

Последние новости

0:40
В посылках с секс-игрушками на складах в Европе обнаружили взрывчатку
0:20
«Страх, что ребенок останется без меня»: сестра Жанны Фриске боится повторить ее судьбу
0:00
Айза о расставании с Гуфом: «Если бы тогда у меня были деньги, я бы ушла раньше»
23:49
Пострадавшая при взрыве катера в Таиланде россиянка показала сожженное тело
23:35
«Мисс Европа-Косово» трагически погибла в Турции, убегая от полиции
23:17
«Невероятно счастливы»: Михаэль Шумахер впервые стал дедушкой

Сейчас читают

«Снимаю шляпу»: Немов назвал эпохальным событием повторение Овечкиным рекорда Гретцки
Квартиру — сыну? Какое наследство оставил Паша Техник
«Написал перед игрой»: Овечкин рассказал, что ему пожелал Гретцки
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

Какие постройки на даче облагаются налогом с 2025 года
🌓Чем опасен коридор затмений с 7 марта по 5 апреля 2025
🌓Чем для Овнов опасно солнечное затмение 29 марта 2025
Кто ты из корейской дорамы по знаку зодиака — гороскоп