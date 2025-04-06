США запустили крупнейшую тарифную реформу в современной истории

На этой неделе стало понятно, почему президент США Дональд Трамп так торопится свернуть «проект Украина». У него в планах мероприятия планетарного масштаба. Второго апреля он подписал указ о введении беспрецедентных тарифов против доброй половины человечества. Кто-то назвал это торговой революцией, кто-то — крахом всей международной торговли. Трамп назвал второе апреля праздником: «Днем освобождения США».

В подтарифном списке — 185 стран и территорий. Китай, Евросоюз, Индия, Великобритания — все там. Ну почти. Нет Кубы, России, Белоруссии и КНДР, например.

«А потому что мы с ними и так напрямую не торгуем, у нас же санкции. Вы забыли?» — объяснили в Белом доме.

По мнению американского президента, «торговля со Штатами — не право, а привилегия», за которую надо платить и закрывать гигантский американский государственный долг.

«Теперь наша очередь процветать и при этом использовать триллионы и триллионы долларов, чтобы снизить наши налоги и погасить наш государственный долг, и все это произойдет очень быстро», — сказал президент США Дональд Трамп.

Итак, базовая ставка для всех — 10%. Она досталась, скажем так, не основным торговым партнерам США, типа стран СНГ, Монголии или Албании. Из крупных игроков, можно сказать, «по дружбе», легко отделались Великобритания, Турция и Саудовская Аравия.

Даже Израилю, уж на что союзник, — 17%. Дальше больше, весь Евросоюз — 20%. В Германии уже назвали такую ставку катастрофой. Но это еще цветочки. Индия — 26%, Китай — 34%. Самые высокие тарифы против Вьетнама — 46%, Мадагаскара — 47%. И абсолютный рекорд — африканская Лесото, ставка 50%.

Почему так? Формула расчета тарифов сложная, она учитывает, сколько страна поставляет товаров в США и сколько закупает. И чем хуже торговый оборот для Соединенных Штатов, тем выше ставка. Досталось даже австралийским необитаемым островам, таким как Херд и Макдональд, где лишь пингвины и тюлени. Чем они-то не угодили?

Оказалось, что там зарегистрированы какие-то фирмы и они поставляют в США машины и электрооборудование на приличную сумму (1,4 миллиона долларов США в 2022 году). А значит, и другие могли бы перерегистрироваться и использовать пингвинов для прикрытия. В общем, американцы даже потенциальные лазейки закрыли, продумали такие нюансы на будущее.

Что дальше? Трамп верит, что производители товаров перенесут производство в США, опасаясь тарифов. И тогда всем будет плохо, а Штатам — хорошо. Но обложенные тарифами страны могут и ответить, тогда начнется полноценная торговая война. Всем будет плохо и США тоже.

Есть и третий вариант, на который многие и рассчитывают — начнутся переговоры и Белый дом отыграет назад, т. е. снизит тарифы, заморозит или вовсе отменит. Тогда второе апреля тоже станет праздником, но не «днем освобождения», а днем «наваждения». С пингвинами как символом стрессоустойчивости.

Что будет дальше — не берется предсказать никто.

«Мы обязательно ответим», — уверяет глава Еврокомиссии.

«Мы ответим так, что мало не покажется. Мы им ух!» — хорохорится президент Франции Эммануэль Макрон.

Но видно, как у него подергивается подбородок от обиды, вот-вот заплачет. Как же так — ведь он Трампу и руку жал, и за коленку его держал и обнимал. А он принял такое жестокое решение.