Культурный мост: Таиланд и Россия укрепляют отношения через музыку

Концерты Бангкокского Королевского симфонического оркестра стали вкладом в развитие диалога и взаимопонимания между двумя странами.

Вы слышали хоть раз, как звуки скрипки и виолончели переплетаются с ароматом жасмина? Как классические мелодии, точно как тайский шелк, переливающийся на солнце, мерцают оттенками аранжировки: то нежными, как лепестки лотоса, то страстными, как всполохи ночного Бангкока?

Прочувствовать все это уникальная возможность была у тех, кто посетил первые гастроли в России Бангкокского Королевского симфонического оркестра, одного из ведущих академических коллективов Азии. Первое выступление состоялось в Петербурге. Ведь именно визитом в город на Неве короля Рамы V в 1897 году были официально установлены дипломатические отношения России с Таиландом.

Да, это классическая музыка, но послушайте, как она звучит, так западная классика обретает восточную душу. Следом за Северной столицей оркестру рукоплескал самый современный концертный зал Москвы, в парке Зарядье. Музыканты считают честью для себя выступать на родине великих русских композиторов, чьи произведения они часто исполняют.

«Чайковский часто использовал арфу в своих балетах. Удивительно, что я сейчас могу оказаться в краях, где создавалась эта музыка», — говорит арфистка Королевского Бангкокского симфонического оркестра Эма Миталай.

Музыканты любят импровизировать, неслучайно в оркестровом хоре «звучит» даже велосипед. И, конечно, в репертуаре большое внимание русской классике — Чайковскому, Рахманинову. Королевский оркестр не просто находится под патронажем монарших особ, они пишут для него музыку. Коллектив был основан во время правления короля Рамы IX, который управлял страной 70 лет. Он сам был одаренным музыкантом: виртуозно играл на саксофоне и фортепиано, сочинял джаз и вальсы.

Его наследие бережно хранит внучка, принцесса Сириваннавари. Два ее произведения впервые прозвучали в России, в том числе концерт для скрипки и оркестра Nefreretta. Nefreretta — это образ, нарисованный музыкой. Образ девушки-археолога, узнавшей себя в древнеегипетской принцессе. Эти концерты — вклад Таиланда в перекрестные годы культуры двух стран.

«Сегодня все члены оркестра выполняют функцию послов. Все сыгранные ноты представляют Таиланд и доносят нашу культуру», — чрезвычайный и полномочный посол Таиланда в РФ Сасиват Вонгсинсават.