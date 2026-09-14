Мир схлопнулся: почему Саудовская Аравия просит помощи у Израиля

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Накануне по авиабазам и нефтедобывающим районам королевства были нанесены удары.

Фото, видео: Reuters/Stringer; 5-tv.ru

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Саудовская Аравия просит помощи у Израиля из-за йеменских повстанцев

Саудовская Аравия обратилась за помощью к Израилю, чтобы бороться с йеменскими повстанцами. Накануне союзные Ирану силы нанесли удары по авиабазам королевства и нефтедобывающим районам.

По данным Reuters, из-за атак полностью остановлен важнейший нефтепровод «Восток — Запад» — через него в саудовские порты на побережье Красного моря поступало около четырех миллионов баррелей в сутки. Запасов в местных хранилищах едва хватит на неделю.

После того, как хуситы несколько дней назад получили стратегический порт Моха, под угрозой оказались сразу два важнейших торговых маршрута — Баб-эль-Мандебский и Ормузский проливы. А сокращение экспорта из Саудовской Аравии может разогнать без того высокие цены на топливо.

Менее чем за двое суток правительственные войска Йемена потеряли саудовскую и американскую технику, а под контролем иранских прокси оказались важный нефтяной порт Аль-Моха и острова в южной части Красного моря, включая Перим.

Удары по энергомощностям на юге Саудовской Аравии, в том числе по НПЗ в Джизане, снизили добычу на 400 тысяч баррелей в сутки, поставив под угрозу 220 миллиардов долларов годовой нефтяной выручки королевства. Саудиты просили Вашингтон вмешаться, но США ограничились заявлениями о готовности делиться разведданными, не вступая в конфликт.

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