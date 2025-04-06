«Тотальный диктант — 2025» прошел в 50 странах мира

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Рита Цветкова
Рита Цветкова Эксклюзив 29 0

Проверили свою грамотность люди из разных уголков планеты — от Сербии до Китая.

Фото, видео: © РИА Новости/Артем Кулекин; 5-tv.ru

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Ежегодное событие «Тотальный диктант» в 21-й раз стартовало по всему миру. Проверить свою грамотность и уровень владения языком 5 апреля пришли люди в 50ах стран по всему миру — от Сербии до Китая. Как отметила актриса и телеведущая Марина Кравец, у мероприятия большая серьезная миссия, в частности популяризация русского языка.

Нередко на диктанте за партой оказываются и известные люди, музыканты, ведущие и артисты. Особенно важно никогда не прекращать свое обучение в современном мире, в котором технологии и мобильные телефоны зачастую буквально думают за человека. Пользователь пишет заметку, программа исправляет ошибки, а как писать, он и не узнает.

«Давайте смотреть правде в глаза: мы все становимся все менее и менее грамотными», — указал телеведущий Дмитрий Шепелев.

«Тотальный диктант» начинался как студенческое мероприятие в Новосибирске, но теперь о нем знает весь мир. Участники стремятся популяризировать грамотность, пишут под диктовку и дети, и взрослые, онлайн и офлайн. Даже во время полета среди пассажиров на борту авиалайнера!. В 2025-м акция также прошла на высшем уровне — на летящем воздушном шаре. Еще одним примечательным местом для проверки своих знаний стал речной трамвай, идущий по Москве-реке.

«Запятые, тире, двоеточие — вот прям интересно вспомнить, перепроверить», — рассказала еще одна участница акции, Камилла.

Необычные места проведения выбраны организаторами неслучайно — все они были отражены в приключенческих рассказах лауреата Международного почетного диплома Андерсена Марины Москвиной, автора текста диктанта этого года. В нем говорится, по ее словам, о путешествии в небо, на север, юг, восток и запад. И о дружелюбных людях, которых она встречала.

Акция «Тотальный диктант» проходит по всей стране 5 апреля. Тема этого года — путешествия. Ранее, писал 5-tv.ru, профильные структуры оценили содержание пособия по «Семьеведению».

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