Пушков назвал нереализуемой идею объявить импичмент Трампу

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Борис Сатаров
Борис Сатаров 14 0

В США начались масштабные протесты против политики действующего президента.

Пушков назвал нереализуемой идею объявить импичмент Трампу

Фото: © РИА Новости/Мария Девахина

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Члены Демократической партии в Конгрессе США осознают, что их попытка инициировать процедуру импичмента в отношении президента США Дональда Трампа не увенчается успехом. Об этом 6 апреля сообщил Алексей Пушков, глава комиссии Совета Федерации по информационной политике, в своем Telegram-канале.

«Демократы в конгрессе США решили объявить импичмент Трампу. Они знают, что ничего не добьются: у них меньшинство в обеих палатах. Затея обреченная: Трампу нечего предъявить», — написал Пушков.

По мнению политика, представители Демократической партии Соединенных Штатов Америки стремятся вернуть себе влияние, используя процедуру импичмента. Одновременно они поддерживают и инициируют массовые протестные акции, направленные против президента Трампа. Эти акции уже охватили всю страну и способствуют мобилизации сторонников партии.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что конгрессмен от Демократической партии Эл Грин, выступая на митинге протестующих под лозунгом «Руки прочь!», объявил, что в течение месяца он начнет процедуру импичмента в отношении президента Трампа.

В тот же день в США начались масштабные протесты против политики Трампа и введения импортных пошлин. По информации газеты The Guardian, недовольство вызвали также действия предпринимателя и главы департамента государственной эффективности (DOGE) США Илона Маска, сокращение расходов на здравоохранение, уменьшение поддержки экологии и национальных парков.

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