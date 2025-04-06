«Наконец-то никто не будет спрашивать, что дальше»: Овечкин о своем рекорде

|
Борис Сатаров
Борис Сатаров 48 0

Овечкин: Наконец-то никто не будет спрашивать, что дальше

Фото, видео: © РИА Новости/Алексей Алексеев; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Российский форвард поблагодарил семью и партнеров по команде.

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин заявил, что рад наконец-то побить рекорд канадца Уэйна Гретцки по заброшенным шайбам в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В субботу, 6 апреля, Овечкин забросил 895-ю шайбу в «регулярках» НХЛ в матче против «Нью-Йорк Айлендерс». Он отличился во втором периоде встречи, после чего прошла торжественная церемония чевствования.

«Наконец-то никто не будет спрашивает меня, что я буду делать дальше. Впереди еще пять матчей, будет весело», — сказал Овечкин во время флеш-интервью после второго периода матча.

Гретцки принял участие в мероприятии и лично вышел на лед, чтобы поздравить Овечкина с новым рекордом.

«Я всегда говорил, что это командная игра. Без моих парней, без команды, без фанатов, без тренеров я никогда бы не стоял здесь. Спасибо вам. Спасибо моей семье, моей маме, моей жене, детям, я вас очень люблю», — сказал Овечкин на льду.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео 895-й шайбы Александра Овечкина.

-2° Атмосферное давление 754 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
84.28
-0.10 92.99
-0.17
ТОП-5 самых надежных мужчин по знаку зодиака

Последние новости

21:50
«Саша не только легенда хоккея»: Сергей Жуков поздравил Овечкина с рекордом
21:45
«Наконец-то никто не будет спрашивать, что дальше»: Овечкин о своем рекорде
21:25
В Подмосковье грузовой поезд столкнулся с фурой на переезде
21:10
Гретцки поздравил Овечкина с новым рекордом по голам в НХЛ
20:50
895 голов: Овечкина поздравили с рекордом выходом клипа с его любимой песней группы «Руки вверх!»
20:48
Он это сделал: Овечкин побил рекорд Гретцки по голам в НХЛ

Сейчас читают

Он это сделал: Овечкин побил рекорд Гретцки по голам в НХЛ
«Саша не только легенда хоккея»: Сергей Жуков поздравил Овечкина с рекордом
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым
Снится бывший, смерть и погоня: что подсознание кричит через ночные кошмары

Интересные материалы

Какие постройки на даче облагаются налогом с 2025 года
🌓Чем опасен коридор затмений с 7 марта по 5 апреля 2025
🌓Чем для Овнов опасно солнечное затмение 29 марта 2025
Кто ты из корейской дорамы по знаку зодиака — гороскоп