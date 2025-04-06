«Наконец-то никто не будет спрашивать, что дальше»: Овечкин о своем рекорде

Российский форвард поблагодарил семью и партнеров по команде.

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин заявил, что рад наконец-то побить рекорд канадца Уэйна Гретцки по заброшенным шайбам в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В субботу, 6 апреля, Овечкин забросил 895-ю шайбу в «регулярках» НХЛ в матче против «Нью-Йорк Айлендерс». Он отличился во втором периоде встречи, после чего прошла торжественная церемония чевствования.

«Наконец-то никто не будет спрашивает меня, что я буду делать дальше. Впереди еще пять матчей, будет весело», — сказал Овечкин во время флеш-интервью после второго периода матча.

Гретцки принял участие в мероприятии и лично вышел на лед, чтобы поздравить Овечкина с новым рекордом.

«Я всегда говорил, что это командная игра. Без моих парней, без команды, без фанатов, без тренеров я никогда бы не стоял здесь. Спасибо вам. Спасибо моей семье, моей маме, моей жене, детям, я вас очень люблю», — сказал Овечкин на льду.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео 895-й шайбы Александра Овечкина.