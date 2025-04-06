Он это сделал: Овечкин побил рекорд Гретцки по голам в НХЛ

Отметка в 894 шайбы казалась чем-то недостижимым для всех спортсменов, но российский хоккеист переступил ее.

Российский хоккеист и капитан команды «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забил 895-й гол в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в матче против «Нью-Йорк Айлендерc». Он побил рекорд канадца Уэйна Гретцки.

Овечкину потребовалось 1487 матчей, чтобы поставить мировой рекорд, как и самому Гретцки. Однако спортсмену из РФ хватило 1486 игр, чтобы преодолеть отметку в 894 шайбы — на один матч меньше, чем канадскому хоккеисту.

Болеть за трехкратного чемпиона мира на арену пришла его мама Татьяна Овечкина — двукратная олимпийская чемпионка по баскетболу и заслуженный мастер спорта СССР, а также жена Анастасия с двумя их сыновьями — Сергеем и Ильей.

Рекорд принадлежал Уэйну Гретцки с 1994 года, когда он превзошел достижение другого легендарного канадца Горди Хоу. Он завершил карьеру в 1999-м, остановившись на отметке в 894 шайбы. Более четверти века рекорд казался недостижимым. Однако Александр Овечкин показал, что в нашем мире нет ничего невозможного.

До конца регулярного чемпионата сезона-2024/25 осталось пять игр. За это время, как надеются журналисты российских СМИ, Овечкин может успеть достичь когда-то немыслимого рубежа в 900 заброшенных шайб.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Гретцки поздравил Овечкина с достижением своего рекорда. Канадец уже давно не скрывал, что этот момент был лишь вопросом времени.