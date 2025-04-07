«Мста-Б» уничтожила замаскированные позиции ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист 18 0

Расчет гаубицы «Мста-Б» уничтожил украинский пункт управления БПЛА в зоне СВО

Фото, видео: © РИА Новости/Станислав Красильников; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Расчеты гаубицы ведут прицельный огонь по неприятелю даже ночью.

Расчет буксируемой гаубицы «Мста-Б» группировки войск «Днепр» точным ударом поразил расчет беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ), замаскированный в лесополосе в Запорожской области. Самые яркие кадры из зоны проведения специальной военной операции (СВО) — смотрите в материале 5-tv.ru.

Как отметили в ведомстве, эти орудия играют ключевую роль в блокировке маневров противника и нейтрализации критически важных узлов их оборонительных позиций.

Расчеты гаубиц могут вести огонь на максимальном расстоянии до 30 километров в любое время суток. Они успешно уничтожают опорные пункты и военную технику украинских националистов.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

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