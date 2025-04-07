Капитан клуба «Вашингтон Кэпиталз» единственный в мире, кто забил 895 шайб. Выйти на лед с ним — мечта многих хоккеистов.

Трехкратный чемпион мира по хоккею Данис Зарипов искренне надеется вновь сыграть за одну команду с капитаном клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным. Накануне легендарный российский хоккеист побил рекорд, казавшийся вечным, канадского спортсмена Уэйна Гретцки.

895-й гол Овечкина, как отметил единственный пятикратный обладатель Кубка Гагарина, является мировым событием.

«Конечно же, мы гордимся им, гордимся тем, что мы играли с ним. Ну и, может быть, еще и сыграем. Уже, конечно, не в профессиональном хоккее», — сообщил экс-нападающий казанского «Ак Барса» и магнитогорского «Металлурга».

Он вместе с другими игроками клуба «Легенды хоккея» и первым тренером Овечкина — Александром Филипповым — поучаствовал в съемках клипа на хит группы «Руки Вверх!» Эту уникальную версию песни «18 мне уже» подготовили специально к легендарному рекорду российского спортсмена. Поздравительный клип показали в эфире телеканалов Национальной Медиа Группы (НМГ).

Фото, видео: @РИА Новости/Владимир Астапкович; 5-tv.ru

Кроме того, Зарипов и Овечкин постоянно выступают за сборную России по хоккею на различных международных соревнованиях. Самыми запоминающимися событиями стали победы на чемпионатах мира в 2008-м и 2014 годах. Вместе спортсменам удалось обыграть в финальных матчах сборные Канады и Финляндии.

«У хоккеистов, конечно, самые яркие события происходят именно в профессиональной деятельности. Конечно же, это 2008 год, победа на чемпионате мира совместная в Канаде, в Минске в 2014 году также мы подняли Кубок Мира над головой вместе», — поделился Данис Зарипов.

Александр Овечкин стал лучшим снайпером в истории НХЛ, побив рекорд канадского хоккеиста Уэйна Гретцки — 894 шайбы. Свою 895-ю шайбу он забросил накануне, 6 апреля, в матче против «Нью-Йорк Айлендерс».

Превзойти Гретцки никто не мог четверть века. Сам канадский спортсмен превзошел достижение своего соотечественника хоккеиста Горди Хоу в 1994 году. При этом Гретцки следил за тем, как к нему подбирается Овечкин, и поддерживал его, желал российскому спортсмену не повторить, а побить его «вечный рекорд».