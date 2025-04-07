«Мама, не умирай, пожалуйста»: кадры с места ДТП с двумя автобусами в Москве

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист Эксклюзив 18 0

Опубликовано видео с места ДТП с двумя автобусами в Москве

Фото, видео: 5-tv.ru

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Семь человек получили травмы различной степени тяжести в результате аварии.

Кадры с места ДТП с двумя пассажирскими автобусами в Москве оказались в распоряжении 5-tv.ru.

Авария произошла поздно вечером 6 апреля в районе Бутово. Согласно последней официальной информации, пострадали семь человек. Они получили травмы различной степени тяжести.

Так, на кадрах слышны крики пассажиров, в том числе несовершеннолетних.

«Мама, не умирай, пожалуйста», — кричит ребенок.

Один из пострадавших, вероятно, лежал без сознания головой на оконной раме автобуса, стекло из которой было выбито во время удара с другим транспортным средством. Также рядом с местом происшествия видны следы крови.

В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства ДТП.

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