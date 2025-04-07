Непередаваемая атмосфера на стадионе: фанаты Овечкина пришли за рекордом и увидели его

Овечкин установил абсолютный рекорд в регулярных чемпионатах НХЛ.

Александр «Великий» — так Александра Овечкина уже давно называют поклонники. Теперь это звание принадлежит ему по праву. За историческим матчем с замиранием сердца следили по всему миру. А на трибунах в Нью-Йорке, где проходила игра — царил ажиотаж. Все увидел корреспондент «Известий» Николай Мастеров. Он собрал самые яркие моменты.

«Мы здесь, чтобы увидеть настоящего мужчину, „русскую машину“. Мы — фанаты Ови с первого дня», — говорят фанаты российского хоккеиста.

Такого количества восьмерок (фанаты приходили в форме с игровым номером Овечкина. — Прим. ред.) в Нью-Йорке и здесь на Лонг-Айленде не видели никогда!

«Она заплатила 100 долларов за билет, мы заплатили 167 долларов», — рассказывает болельщица Триш Лэнг.

«Но после каждого гола цена на билеты повышалась, так что мы были рады, что приобрели их до игры», — добавила болельщица Кэти Лэнг.

Поддержать нашего соотечественника собрались и именитые футболисты, вот, например, Андрей Аршавин собственной персоной

Все внимание трибун сегодня приковано к русскому богатырю — к Александру «Великому». Калинка-малинка на стадионе — как обязательный аккомпанемент перед игрой.

Трибуны в напряжении — все внимание приковано ко льду, а преимущество пока у «Нью-Йорк Айлендерс». «Вашингтон Кэпиталс» сегодня на льду нелегко — похоже, что их противники без боя сдаваться не намерены!

И вот… Он наконец-то сделал это!

Близкие и родные Александра Овечкина выходят на лед и собираются поздравлять чемпиона с новым рекордом.

«Спасибо всем фанатам. Всему миру! Русским. Мы сделали это, парни!» — сказал сам чемпион.

«Рекорды ставятся для того, чтобы их бить. Алекс, я сказал, что будут первым, кто пожмет тебе руку», — заявил после гола хоккеист Уэйн Гретцки, чей рекорд побил Овечкин.

Россиянину рукоплещут Штаты и весь мир. Имя российского спортсмена сейчас на всех таблоидах, на всех телеэкранах. Даже сам Гретцки отметил, что у него есть русские корни, и именно российский спортсмен побил его рекорд. А это историческое достижение Овечкина — победа всей нашей страны и нашего спорта.