Сразу после заупокойной службы: рок-концерт организовали в храме во Львове

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Рок-концерт организовали в храме во Львове сразу после заупокойной службы

Фото, видео: Silas Stein/ТАСС; 5-tv.ru

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Некоторые тексты песен были с неприличным подтекстом.

Во Львове представители Украинской греко-католической церкви организовали рок-концерт в храме. Мероприятие прошло сразу после заупокойной службы в честь погибших боевиков ВСУ. По мнению местных верующих, концерт является продолжением богослужения.

Музыканты расположились прямо у алтаря. Там же установили звуковую аппаратуру и софиты. Как сообщили в Союзе православных журналистов Украины, некоторые тексты песен были в том числе с неприличным подтекстом.

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