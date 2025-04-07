Сразу после заупокойной службы: рок-концерт организовали в храме во Львове

Некоторые тексты песен были с неприличным подтекстом.

Во Львове представители Украинской греко-католической церкви организовали рок-концерт в храме. Мероприятие прошло сразу после заупокойной службы в честь погибших боевиков ВСУ. По мнению местных верующих, концерт является продолжением богослужения.

Музыканты расположились прямо у алтаря. Там же установили звуковую аппаратуру и софиты. Как сообщили в Союзе православных журналистов Украины, некоторые тексты песен были в том числе с неприличным подтекстом.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что для монахов Киево-Печерской лавры ввели пропускной режим.